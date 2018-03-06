Путин в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге займется вопросами профессионального образования

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин во вторник посетит научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, а также проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Кремля.

РАБОЧЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Как ожидается, на "Уралвагонзаводе" глава государства пообщается с рабочими.

Путин не в первый раз посещает "Уралвагонзавод". Так, в 2015 году глава государства приезжал на предприятие, где осмотрел образцы новейшей техники – танк и боевую машину пехоты, созданные на платформе "Армата", кратко общался с сотрудниками предприятия.

НПК "Уралвагонзавод" – один из крупнейших машиностроительных комплексов России. В состав корпорации входят более 40 промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро в России и за рубежом.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Шестой Всероссийский форум рабочей молодежи проходит в Нижнем Тагиле с 3 по 7 марта. Мероприятие объединяет молодежь из 38 регионов России: от Калининграда до Камчатского края. Как сообщает сайт Росмолодежи, всего в форуме принимают участие 300 молодых людей.

Образовательная программа форума направлена на приобретение участниками новых компетенций и обмен опытом, а также развитие молодежного самоуправления и самоорганизации в трудовых коллективах. Особое внимание будет уделяться развитию проектного мышления, управленческого потенциала, теме социальных лифтов, общественных проектов, организации занятости и трудоустройства молодежи, созданию условий повышения качества жизни в городах.

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

Как сообщили в Кремле, в Екатеринбурге глава государства проведет совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.

В конце декабря прошлого года на заседании президиума госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах Путин обратил внимание на работу с кадрами по подготовке высококлассных специалистов по рабочим профессиям, необходимость поддержать эту сеть и приблизить ее к промышленным кластерам.

В феврале на встрече с участниками Всероссийского форума "Наставник" Путин поручил правительству создать проект по профориентации и выдаче грантов для школьников шестых-десятых классов, стоимость которого составит один миллиард рублей в год. Проект получил название "Билет в будущее".

Он пояснил, что на первом этапе школьники могли бы обозначить свой профессиональный интерес на местном уровне, затем принять участие в работе по разным центрам компетенции, а после получить специальный грант для приобретения практических профессиональных навыков уже в крупных компаниях. По словам главы государства, работу над профессиональной ориентацией необходимо начинать именно в школах.

В послании к Федеральному Собранию Путин подробнее рассказал о запуске с сентября проекта ранней профориентации школьников, на эту инициативу в текущем году направят миллиард рублей. По его словам, проект позволит ребятам попробовать себя в будущей профессии в ведущих компаниях страны.

В марте генеральный директор союза "Молодые профессионалы России" (WorldSkills Russia) Роберт Уразов заявил РИА Новости, что WorldSkills Russia станет оператором нового проекта ранней профориентации школьников "Билет в будущее".