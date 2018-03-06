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В России предлагают активно развивать автотуризм


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортных систем Сергей Лобарев обратился в Госдуму с предложением активнее развивать в стране автомобильный туризм, сообщает "Парламентская газета".

"Интерес к автотуризму с каждым годом растет. Согласно ряду социологических исследований, ежегодный прирост автомобильных путешествий на собственном авто составляет 10-15%. Тем не менее автомобильный туризм до сих пор занимает не более 1% общего внутрироссийского туристического потока", - цитирует газета письмо Лобарева председателю комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилу Дегтяреву.

Как следует из письма, в России созданы необходимые условия для развития в туристической отрасли отдельного блока — автотуризма, а для эффективного законодательного регулирования этой сферы предприниматели предлагают создать в рамках думского комитета по спорту и туризму специальную рабочую группу, которая будет оказывать помощь в определения стратегии госполитики в отрасли, а также выявлять проблемы, препятствующие ее развитию, осуществлять оценку регулирующего воздействия законопроектов.

По мнению Лобарева, сообщает газета, предложения по развитию автотуризма следует предусмотреть и в федеральной целевой программе, посвященной развитию туризма в РФ на 2019-2025 годы.

Ожидается, что законодательные инициативы в этом направлении повысят интерес к автопутешествию по стране у более чем 50 миллионов автовладельцев, отмечает газета. Развитие внутреннего автотуризма послужит началом для активных действий в регионах по развитию автотуристических кластеров и промышленному производству автодомов и жилых автоприцепов.

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