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Угроза пошлин на металлы побудит Канаду и Мексику к сделке по НАФТА, надеются в США


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 6 мар /ПРАЙМ/. США надеются, что угроза введения высоких ввозных пошлин на алюминий и сталь побудит Канаду и Мексику к сделке по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), заявил журналистам торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер.

"Я представил это (пошлины - ред.) как позитивную вещь. По моему мнению, это стимул заключить сделку", - сказал Лайтхайзер, которого цитируют американские телеканалы.

Три страны ведут переговоры по актуализации соглашения, причем президент США Дональд Трамп грозил выйти из договора. У США сохраняется большой дефицит в торговле с Канадой и особенно с Мексикой, что Трамп называет несправедливым, хотя американская экономика получает ряд других выгод от НАФТА.

Очередной раунд переговоров на уровне министров завершился в понедельник в Мехико.

При этом сторонам пришлось помимо проблем НАФТА обсуждать еще и новую угрозу США резко повысить ввозные пошлины на алюминий и сталь в рамках протекционистской политики президента Трампа. Новые пошлины могут быть введены уже на этой неделе, причем целый ряд политиков, экспертов и международных организаций предупредили, что это может привести к так называемой торговой войне с постоянным повышением пошлин рядом стран. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что США легко выиграют торговую войну, хотя многие ученые-экономисты считают, что это вряд ли соответствует действительности.

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Ввозные пошлины США на сталь и алюминий

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