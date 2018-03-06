Биржи США выросли на новостях о торговой войне

МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы выросли в понедельник на фоне опасений из-за торговой войны и призыве главы ВТО избегать торговых барьеров, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,37% и составил 24874,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,10% до 2720,94 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 1,00% и составил 7330,70 пункта.

В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени. Новые пошлины могут быть введены уже на этой неделе, причем целый ряд политиков, экспертов и международных организаций предупредили, что это может привести к так называемой торговой войне с постоянным повышением пошлин рядом стран. Трамп выразил уверенность, что США легко выиграют торговую войну, хотя многие ученые-экономисты считают, что это вряд ли соответствует действительности.

Инвесторы также обращают внимание на новое сообщение Трампа о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Ранее в понедельник Трамп сообщил в своем Twitter, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на алюминий и сталь для Канады и Мексики, если будет подписано "новое и справедливое" соглашение по NAFTA.

Сдерживает снижение индексов позитивная статистика из США. Как сообщил ранее в ходе торгов американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале снизился до 59,5% с январского уровня в 59,9%. При этом аналитики ожидали, что снижение окажется сильнее - до 58,9%. Индекс занятости в секторе услуг в феврале снизился до 55% с 61,6% месяцем ранее.

Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника коррекционным ростом после сильного снижения в пятницу, поддержали индексы увеличение сырьевых цен и внутренние политические новости.