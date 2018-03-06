ОПЕК считает очень важным вопрос обеспечения электроэнергией технологии блокчейн

ХЬЮСТОН, 6 марта /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Страны ОПЕК внимательно изучают вопросы, связанные с обеспечением электроэнергией технологии блокчейн, необходимой для работы криптовалют, это очень важная проблема, заявил журналистам генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Ранее на Международном экономическом форуме в Давосе глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что так называемый "майнинг" криптовалют "стал слишком энергозатратным" и правительствам по всему миру необходимо обратить внимание на эту проблему.

"Я слушал Кристин Лагард в Давосе очень внимательно, когда она поделилась с нами своим взглядом на эту очень важную проблему. В ОПЕК мы работаем, чтобы лучше понять эту технологию... и мы хотим узнать еще больше о ней", - сказал он.

Он добавил, что ОПЕК изучает эти вопросы с такими мировыми организациями, как МВФ или Международное энергетическое агентство (МЭА). В частности, вопрос энергопотребления технологиями криптовалют будет одним из центральных в рамках воркшопа 15 марта, который ОПЕК будет проводить с МЭА.

В применении к криптовалютам блокчейн - система последовательных транзакций. Блок транзакций — специальная структура для записи группы транзакций - используется в системе биткоин и аналогичных ей криптовалют. Транзакция считается завершенной и достоверной ("подтвержденной"), когда проверены ее формат и подписи, а также когда сама транзакция объединена в группу с несколькими другими и записана в специальную структуру — блок.

С увеличением "майнинга" криптовалют появляется и потребность в большем количестве серверов для хранения и проведения данных транзакций. Соответственно, и электроэнергии для этой технологии требуется больше.