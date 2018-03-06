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Хакеры в 2017 г получили доступ к медсведениям более 2 млн человек -


Компании / Потребительский рынок / Мировая экономика

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Медицинские сведения более 2 миллионов человек по всему миру в 2017 году стали доступны злоумышленникам в результате кибератак, говорится в исследовании компании Positive Technologies (специализируется в области информбезопасности), имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналитики компании отмечают, что медицинские данные востребованы на "черном рынке" и оцениваются в 10–15 раз выше паспортных данных.

Согласно исследованию, в половине атак (56%) была нарушена работа инфраструктуры медицинских учреждений. В 34% случаев объектом атаки был непосредственно пользователь, остальные 10% атак вывели из строя работу сайтов организаций.

Чаще всего хакеры использовали вредоносное ПО, метод социальной инженерии (фальшивые звонки, sms-сообщения и письма с вредоносным вложениями), а также подбирали пароли от учетных данных.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2016 года поручил за два года подключить все больницы и поликлиники страны к интернету. В 2017 году к высокоскоростному интернету было подключено около 4 тысяч учреждений, более 10 тысяч - будет подключено в 2018 году.

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