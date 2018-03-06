Трутнев поручил подготовить план по дальнейшему развитию Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар /ПРАЙМ/. Вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на итоговой коллегии Минвостокразвития во вторник поручил министерству разработать план по дальнейшему развитию Дальневосточного федерального округа.

"До завершения работы правительства сегодняшнего состава осталось 62 дня. И я прошу министра по развитию Дальнего Востока разработать точный план, что должно быть сделано за это время министерством для продолжения работы по доверенному нам направлению", — сказал он.

Трутнев наметил несколько направлений для будущей работы. По его словам, необходимо значительно повысить качество управления на региональном уровне, а также добиться кратного снижения административного давления на бизнес.

"Если мы сегодня говорим, что сегодня давление на бизнес на Дальнем Востоке в два с половиной раза превышает общероссийские показатели, значит снизить нам его надо минимум в три раза. Мы должны научиться решать задачи развития больших проектов, транспортных коридоров: северный морской путь, Приморье-1, Приморье-2", — заявил он.

Как отметил полпред, в предстартовом состоянии находятся проекты развития особых территорий: остров Большой Уссурийский, остров Русский, в этом направлении необходимо ускориться. И также нужно совершенствовать закон предоставления гектара земли для того, "чтобы им могли воспользоваться как можно больше людей".