FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Трутнев поручил подготовить план по дальнейшему развитию Дальнего Востока


ВЛАДИВОСТОК, 6 мар /ПРАЙМ/. Вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на итоговой коллегии Минвостокразвития во вторник поручил министерству разработать план по дальнейшему развитию Дальневосточного федерального округа.

"До завершения работы правительства сегодняшнего состава осталось 62 дня. И я прошу министра по развитию Дальнего Востока разработать точный план, что должно быть сделано за это время министерством для продолжения работы по доверенному нам направлению", — сказал он.

Трутнев наметил несколько направлений для будущей работы. По его словам, необходимо значительно повысить качество управления на региональном уровне, а также добиться кратного снижения административного давления на бизнес.

"Если мы сегодня говорим, что сегодня давление на бизнес на Дальнем Востоке в два с половиной раза превышает общероссийские показатели, значит снизить нам его надо минимум в три раза. Мы должны научиться решать задачи развития больших проектов, транспортных коридоров: северный морской путь, Приморье-1, Приморье-2", — заявил он.

Как отметил полпред, в предстартовом состоянии находятся проекты развития особых территорий: остров Большой Уссурийский, остров Русский, в этом направлении необходимо ускориться. И также нужно совершенствовать закон предоставления гектара земли для того, "чтобы им могли воспользоваться как можно больше людей".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ