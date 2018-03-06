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ВЭФ-2018 станет еще более масштабным событием в жизни АТР - Галушка


ВЛАДИВОСТОК, 6 мар /ПРАЙМ/. Четвертый Восточный экономический форум станет еще более масштабным событием в жизни Дальневосточного федерального округа и Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил глава Минвостокразвития России Александр Галушка в ходе коллегии ведомства во Владивостоке.

"Четыре года назад сложно было себе представить такой интерес международного сообщества к тому, что делается на Дальнем Востоке, а сегодня это стало свершившимся фактом. Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в этом году с 11 по 13 сентября. Мы обоснованно рассчитываем, что он станет еще более масштабным событием в жизни Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Галушка.

По его словам, в ВЭФ-2017 приняли участие представители более 60 стран, на его полях было подписано более 200 соглашений с объемом инвестиций более 2,5 триллионов рублей.

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