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Минвостокразвития предлагает включить водные объекты в режим ТОР


ВЛАДИВОСТОК, 6 мар /ПРАЙМ/. Правительство России в ближайшее время рассмотрит ряд поправок в закон о территориях опережающего развития (ТОР), в числе которых те, что предлагают распространить этот режим на водные объекты, сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка в ходе коллегии ведомства во Владивостоке.

"В ближайшее время правительство рассмотрит пакет поправок в закон о территориях опережающего развития. Это достаточно объемный документ, в нем целый ряд новаций, например, возможность распространения режима ТОР на водные объекты. Инвесторы, реализующие свои проекты на воде – а это, в первую очередь, аквакультура, рыба - смогут полноценно пользоваться преференциями ТОР", - сказал Галушка.

Всего, по его словам, в работе сегодня более 20 законопроектов, часть из которых уже в этом году станет законами. Речь идет, например, об упрощенном порядке выдачи 10-летних деловых и рабочих виз для инвесторов и работников предприятий в ТОР и свободном порту, о предоставлении налоговых льгот инвесторам в объеме осуществленных ими инвестиций в объекты инфраструктуры для новых предприятий.

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