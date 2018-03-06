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Галушка: Административное давление "съедает" преференции для инвесторов ДФО


ВЛАДИВОСТОК, 6 мар /ПРАЙМ/. Административное давление на инвесторов на Дальнем Востоке "съедает" преференции, которые предоставляются резидентам ТОР и Свободного порта Владивосток, сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка в ходе коллегии министерства во Владивостоке.

"Мы будем работать над снижением административного давления на бизнес... Оно душит бизнес, отталкивает инвесторов. Административное давление съедает преференции. Мы не удовлетворены положением дел, которое здесь есть", - сказал Галушка.

Он напомнил, что уровень административного давления на Дальнем Востоке в два с половиной раза выше, чем в среднем по России. В прошлом году более половины резидентов ТОР и СПВ столкнулись с проверками со стороны контрольно-надзорных органов, причем 80% из них работали меньше года.

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