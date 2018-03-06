Регионы ДФО благодаря дальневосточным разделам получат 602 млрд руб - Галушка

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар /ПРАЙМ/. Благодаря выделению дальневосточных разделов в 29 государственных программах регионы Дальнего Востока получат 602 миллиарда рублей, что на 75 миллиардов больше по отношению к 2015-2017 годам, сообщил во время итоговой коллегии Минвостокразвития глава ведомства Александр Галушка.

"Сейчас завершается формирование дальневосточных разделов во всех 29 госпрограммах, и мы уже видим, что в ближайшие три года Дальний Восток получит 602 миллиарда рублей из федерального бюджета. То есть плюс 75 миллиардов рублей по отношению к 2015-2017 годам", - сказал Галушка.

По его словам, за этими цифрами стоят конкретные проекты, которых десятилетиями ждали регионы Дальнего Востока. Это строительство новых электрических сетей на Чукотке, реконструкция аэропортов в Якутске, Хабаровске, Магадане и Благовещенске, строительство больниц в Хабаровске, Комсомольске, Магадане и Якутске и другие проекты.