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Галушка: Около 68,5 млрд руб выделят на соцобустройство центров роста в ДФО


ВЛАДИВОСТОК, 6 мар /ПРАЙМ/. Выделение около 68,5 миллиарда рублей в течение трех лет предусмотрено на социальное обустройство экономических центров роста в ДФО, сообщил глава министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе коллегии Минвостокразвития РФ во Владивостоке.

"Вторая задача - социально обустроить новые центры экономического роста в ДФО, их сегодня 44. На их финансирование в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку предусмотрено 68,5 миллиарда рублей... Их никогда столько не выделялось на решение таких вопросов. Хочу проинформировать, что на подпись председателю правительства Дмитрию Медведеву поступят правила доведения этих денег до регионов... Объем регионального софинансирования составит 1%, 99% - федеральные деньги", - сказал Галушка.

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