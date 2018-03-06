Галушка: 70% инвестиций в ДФО – в экспортные производства

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар /ПРАЙМ/. Новые законы для инвесторов Дальнего Востока позволили за 4,5 года привлечь 3,7 триллиона рублей инвестиций, значительная их часть – в экспортно-ориентированные производства, сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка на коллегии ведомства во Владивостоке.

"За 4,5 года на Дальний Восток привлечено 3,7 триллиона рублей прямых инвестиций, за которыми стоит 1200 новых инвестиционных проектов и 120 тысяч новых рабочих мест... Эти инвестиции диверсифицируют экономику Дальнего Востока", - сказал он.

По его словам, "90% из них не связаны с добычей полезных ископаемых".

"Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство, туризм. От общего объема привлеченных инвестиций 70% из них вкладывается в экспортно-ориентированные производства в страны АТР", - отметил Галушка.

По его словам, сегодня Корпорация развития Дальнего Востока создает более 170 объектов инфраструктуры.

"Это 350 километров новых автомобильных дорог, 550 километров линий электропередач, 170 километров линий водо-, тепло- и газоснабжения. Тридцать два объекта инфраструктуры уже построены, 89 находятся в стадии строительства и проектирования", - сказал Галушка.

По его словам, сегодня на каждый вложенный в ТОР бюджетный рубль фактически приходится 9 рублей частных инвестиций, и в дальнейшем это соотношение будет только расти. Агентство по развитию человеческого капитала помогает инвесторам найти для их проектов необходимые трудовые ресурсы. Уже 10 тысяч специалистов были им трудоустроены на дальневосточных предприятиях.