Госкомпании будут согласовывать все документы стратегического планирования с Минвостока

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар /ПРАЙМ/. Постановление о согласовании с Минвостокразвития всех документов стратегического планирования компаний с государственным участием передано на подпись премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщил глава министерства Александр Галушка

"Вчера на подпись председателя правительства РФ поступило постановление, которое определяет порядок согласования с министерством РФ по развитию Дальнего Востока планов развития госкомпаний, госкорпораций и компаний с государственным участием", - сказал он на итоговой коллегии Минвостокразвития, уточнив, что похожий порядок, когда госкомпании согласовывали с министерством свои инвестиционные планы, действовал в 2017 году, что в ряде случаев помогло регионам учесть их интересы.

"Мы год поработали с этими правилами и поняли, что недостаточно согласовывать только инвестиционные программы. Для нас, например, не очень важна инвестиционная программа компании АИЖК, а вот льготная ставка по ипотеке для Дальнего Востока очень важна. В этой связи изменения, которые поступили вчера на подпись председателя правительства, устанавливают, что госкомпании должны согласовывать с Минвостокразвития все свои документы стратегического планирования", - уточнил министр.

"Это позволит нам, работая с компанией РЖД, не только ее инвестиционную программу согласовывать, но и согласовывать размер тарифа при перевозках на Дальнем Востоке. Работая с компанией "Аэрофлот" AFLT, работать над тем, чтобы плоские тарифы у нас были как можно в большем количестве регионов", - добавил Галушка.