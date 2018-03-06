FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Компания НАСКО опровергает проведение следственных мероприятий в ее офисе в Москве


МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Страховая компания НАСКО опровергает появившуюся вчера в ряде СМИ информацию о проведении следственных мероприятий в ее офисе в Москве, говорится в сообщении компании.

"Обращает на себя внимание то, что не указывалось ни название структур, которые проводили данные мероприятия, и сама информация давалась со ссылкой на неназванные анонимные источники", - говорится в пресс-релизе НАСКО.

Компания указывает, что кроме ее офиса в здании на улице Золоторожский Вал расположены еще десятки офисов других компаний, "в одном из которых, насколько нам известно, и проводились следственные мероприятия".

"Посещение правоохранительными органами бизнес-центра на Золоторожском Валу никак не связано ни с деятельностью страховой компании НАСКО, ни с кем-либо из ее контрагентов. Офис компании НАСКО в эти дни работает в обычном режиме, принимая и обслуживая своих клиентов и выполняя все рабочие операции без каких-либо сбоев. Информация в СМИ не соответствует действительности", - сообщила во вторник компания.

 

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ