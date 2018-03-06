Компания НАСКО опровергает проведение следственных мероприятий в ее офисе в Москве

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Страховая компания НАСКО опровергает появившуюся вчера в ряде СМИ информацию о проведении следственных мероприятий в ее офисе в Москве, говорится в сообщении компании.

"Обращает на себя внимание то, что не указывалось ни название структур, которые проводили данные мероприятия, и сама информация давалась со ссылкой на неназванные анонимные источники", - говорится в пресс-релизе НАСКО.

Компания указывает, что кроме ее офиса в здании на улице Золоторожский Вал расположены еще десятки офисов других компаний, "в одном из которых, насколько нам известно, и проводились следственные мероприятия".

"Посещение правоохранительными органами бизнес-центра на Золоторожском Валу никак не связано ни с деятельностью страховой компании НАСКО, ни с кем-либо из ее контрагентов. Офис компании НАСКО в эти дни работает в обычном режиме, принимая и обслуживая своих клиентов и выполняя все рабочие операции без каких-либо сбоев. Информация в СМИ не соответствует действительности", - сообщила во вторник компания.