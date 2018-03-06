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Росавиация не подтверждает подлинность переговоров пилотов разбившегося под Москвой Ан-148


МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Росавиация не подтверждает подлинность опубликованной в СМИ "расшифровки" переговоров в кабине пилотов рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Представленная "расшифровка" дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров", - сообщил представитель ведомства.

Росавиация считает публикацию в СМИ записи переговоров действием неэтичным и несоответствующим требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий.

Информация, содержащая записи бортовых речевых самописцев и расшифровку таких записей, может быть предана гласности только в случае решения правоохранительного органа, осуществляющего предварительное следствие по факту авиационного происшествия, отметили в Росавииции. Это требование содержится в правилах расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.

"Насколько известно, орган предварительного следствия разрешения на публикацию записей бортового магнитофона и расшифровку этих записей не давал", - добавили в ведомстве.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

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