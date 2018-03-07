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Проект реконструкции ВПП в аэропорту Владивостока просят включить в федеральную программу


ВЛАДИВОСТОК, 7 мар /ПРАЙМ/. Руководство международного аэропорта Владивосток просит включить проект реконструкции старой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в федеральную программу "Развитие транспортной системы в период с 2020 по 2022 годы", сообщает администрация Приморья.

Планы по реконструкции ВПП обсудили помощник президента РФ Игорь Левитин и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Сегодня из двух ВПП аэропорта действует только одна, запущенная в мае 2011 года в преддверии саммита АТЭС во Владивостоке. Вторая полоса построена в 1985 году и закрыта для эксплуатации по техническому состоянию в 2012 году.

"Руководитель аэропорта обратился к помощнику президента с просьбой о рассмотрении возможности включения проекта реконструкции старой полосы в федеральную программу "Развитие транспортной системы в период с 2020 по 2022 годы". Проект развития инфраструктуры ключевого аэропорта Приморья ранее был поддержан на уровне краевых властей", - говорится в сообщении.

По словам Тарасенко, власти края направляли документы в Минтранс и Минвостокразвития с просьбой включить этот проект в программу "Развитие транспортной системы".

Также Левитину представили концепцию строительства в 2019-2021 годах гостиничного комплекса, и других объектов коммерческой недвижимости у аэропорта. В 2017 году авиаузел уже начал выкупать ближайшие участки земли. В этом году планируется начать проектирование.

В 2017 году аэропорт обслужил 2,2 миллиона пассажиров - на 18% больше, чем в 2016 году. Число пассажиров внутренних рейсов за год выросло на 8%, международный пассажиропоток показал рост на 40%.

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