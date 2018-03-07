Букеты из сухостоя, шоколад и макаруни - мода на подарки на 8 марта

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Приближающийся Международный женский день, который празднуется в России, как ни в одной другой стране, флористы в стране начали планировать еще в ноябре прошлого года - популярность набирают букеты из сухих цветов, а сопутствующие подарки в этом сезоне - шоколад, макаруни и бижутерия, рассказали РИА Новости в цветочных магазинах.

Там же сообщили, что традиционное подорожание цветов неизбежно и составит от 5% до 30%, однако не из-за желания наживы, а потому, что цены повышают, прежде всего, поставщики.

СУХОЙ ТРЕНД

В этом году в цветочную моду уверенно входят сухоцветы, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы компании Флорист.ру Талия Ахметова.

"Уже сейчас огромное число магазинов предлагают к празднику собрать букеты из лагуруса, гелиптерума, колосьев, лаванды, хлопка и статицы, украшенные краспедией и ротанговыми шарами. Конечно, такой материал достаточно разнообразный и по своей фактуре, и по оттенкам, а кроме того, такой букет долго сможет радовать свою получательницу", - говорит Ахметова.

По ее словам, более распространенный вариант – "сочетание в одной композиции цветов свежесрезанных и сухих, упаковать модный букет можно как в крафт, так и в жатую дизайнерскую бумагу, все зависит от фантазии клиента и флориста".

В дилерской сети цветов Flower lab РИА Новости рассказали, что "особого тренда на букеты нет, самое большое количество заказов идет на традиционные цветы".

"Чаще всего, конечно, заказывают тюльпаны, традиция особо сильно не изменилась, сейчас у нас довольно часто заказывают пионовидные розы, много заказов на мимозы, все также хотят весны и каких-то тех старых, добрых традиций", - рассказали в компании.

ЦЕНА ВОПРОСА

По словам Ахметовой, подорожание цветов к празднику неизбежно.

"Уже на этих выходные почти во все города центральной России приехала восьмимартовская поставка, которая была закуплена еще две-три недели назад на голландских аукционах в условиях повышенного спроса, в среднем на рознице этот рост закупочной цены отразится в 25-30% подорожания относительно "низкого" непраздничного периода", - рассказала она.

При этом следующие же поставки, уже по сниженным ценам в Москву придут не раньше 12-13 марта, в другие регионы – на день или два позже. "Эта новая поставка будет для потребителя уже ощутимо дешевле, ведь помимо аукционных цен упадет и "праздничная" наценка на логистику", - добавила она.

По словам представителя Flower lab, сеть планирует продать цветов больше, чем в прошлом году. "Тюльпанов реализуем примерно 30 тысяч цветов", - сказали там.

"Поставщики, конечно, цены поднимают в среднем на 15-20%, мы цены не поднимаем и остаемся в той же ценовой категории, что и в обычные дни, но если поставщик сильно поднимает цены на определенный вид цветов, то мы немного можем цену поднять: максимум на 5%", - сообщили в этой сети.

При этом там считают, что лучше получить меньшую прибыль, но получить своего клиента обратно "стопроцентно".

"Первые предварительные заказы цветов на 8 марта от корпоративных клиентов были еще в ноябре, предварительные заказы от розничных покупателей – в середине февраля", - уточнили в Flower lab.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Представитель Флорист.ру рассказала, что в этом году дополнительные подарки к цветам не сильно отличаются от прошлогодних.

"Это, в основном, классика: мягкие игрушки, кондитерские изделия, воздушные шары, открытки ручной работы и собственно вазы, в которые букет удобно будет поставить после получения, часто также заказывают букеты с корзинами фруктов или сладостей", - сообщила Ахметова.

"Сегодня часто кондитеры предлагают использовать в качестве дополнения такой формат "два в одном" – шоколадную открытку, когда на плитке уже написано поздравление, что уже нашло своего потребителя", - добавила она.

"В постоянном доступе есть дополнительные подарки - сладкие наборы, макаруни, торты, воздушные шары, бижутерия из серебра, интерьерные игрушки, которые шьем под свои брендом, свечи", - представили свой вариант подарков к цветам в Flower lab.