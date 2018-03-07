Минздрав РФ сделал шаг по тропе войны с курением в странах СНГ

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Эксперты стран СНГ согласовали проект плана совместных действий по предотвращению распространения курения, который был подготовлен Минздравом РФ, и направили его на внутригосударственное согласование - в том числе, в правительство РФ. Часть мер, которые предлагаются в плане, повторяют идеи антитабачной концепции Минздрава, которая обсуждается в российском правительстве, но не нашла поддержки у экономического блока.

В Минске 19-20 февраля в Исполнительном комитете СНГ прошло дополнительное заседание экспертной группы по согласованию двух проектов документов, касающихся развития сотрудничества государств Содружества в сфере здравоохранения. Об этом говорится в сообщении исполкома. Одним из документов стал проект плана совместных действий по предупреждению негативного влияния табака на здоровье населения.

По итогам обсуждения план был доработан и согласован с учетом поступивших от государств замечаний и предложений. "Решено внести ... проект плана совместных действий по предупреждению негативного влияния табака на здоровье населения на рассмотрение Совета глав правительств Содружества", - говорится в сообщении.

По оценке Исполнительного комитета, в результате реализации документа ожидается "снижение и предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности населения стран СНГ, связанных с воздействием табачного дыма и потреблением табака, а также повышение информированности населения о вреде потребления табака".

СТАТУС СОГЛАСОВАНИЯ

Источник РИА Новости, знакомый с ходом обсуждения плана, сообщил, что по итогам заседания эксперты одобрили проект и направили его на внутригосударственное согласование. Согласно протоколу мероприятия, который имеется в распоряжении агентства, в заседании приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана (в основном - представители министерств здравоохранения), а также сотрудники исполкома.

"План 28 февраля был направлен аппаратом правительства РФ на согласование в федеральные органы исполнительной власти: Минпромторг, Минсельхоз, МИД, Минэкономразвития, Минфин, Роспотребнадзор и ФАС. До 12 апреля они должны проинформировать аппарат правительства и Исполнительный комитет СНГ о результатах рассмотрения", - сказал собеседник агентства.

В Минпромторге, Минсельхозе и Минэкономразвития не ответили на запрос РИА Новости. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ получение документа подтвердили. "Срок рассмотрения - один месяц в соответствии с регламентом", - сказали в пресс-службе антимонопольного ведомства.

"Следовательно, ФАС России не позднее начала апреля сформирует и направит позицию по указанному вопросу в Минздрав России для последующего представления обобщенной позиции федеральных органов исполнительной власти в правительство РФ", - добавили в ФАС.

АКЦИЗЫ И "ПРОСТАЯ УПАКОВКА"

Согласно проекту плана совместных действий стран СНГ, с которым ознакомились РИА Новости, основным его разработчиком выступает Минздрав РФ, основными исполнителями - государства-участники Содружества, а также Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ (он будет ежегодно рассматривать ход реализации документа).

Срок реализации плана - 2018-2022 годы. Он содержит в себе несколько блоков мероприятий - организационно-правовые, организационно-практические, информационное и научное обеспечение, финансовое обеспечение, а также механизм контроля.

Предполагается, что в указанный временной период страны-члены СНГ, в частности, разработают и осуществят комплекс мер, направленных на защиту госполитики противодействия потреблению табака от "воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачных организаций". Кроме того, будут подготовлены рекомендации по повышению акцизов на уровень не ниже среднего среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, в 2018-2022 годы государства-участники Содружества разработают и осуществят меры для снижения количества вредных веществ в табачных изделиях и полного раскрытия состава табачных изделий и выделяемых ими веществ.

Среди других предлагаемых в плане мер - "размещение на табачной продукции предупреждений о вреде потребления табачных изделий в виде фотоизображений, занимающих не менее 65% каждой основной стороны упаковки табачной продукции, и внедрение "простой упаковки" табачных изделий". Данную меру также предлагается реализовать в 2018-2022 годы.

КАЛЬЯНЫ И ЭЛЕКТРОНИКА

Некоторые предложения касаются инновационных и альтернативных способов курения, например, кальянов. Так, до 2020 года предлагается реализовать полный запрет на рекламу, спонсорство и стимулирование продажи табачных изделий, табачной продукции или потребления табака, в том числе - ввести запрет на выкладку табачной продукции и использование кальянов в местах общественного питания.

План также предполагает разработку в текущем и следующем году модельной нормативной базы, регулирующей производство, обращение и продвижение электронных средств доставки никотина, определяющей, в том числе, перечень мест, в которых их использование запрещено, устанавливающей запрет на продажу этих средств несовершеннолетним, их выкладку и продажу.

Другое предложение - предупреждение в 2018-2022 годы "распространения новых форм и видов табачных изделий, в том числе таких, которые потребляются путем вдыхания аэрозоля или пара", а также подготовка в этот период "рекомендаций по введению запрета на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий".

Одновременно документ предлагает меры, затрагивающие торговлю табачными изделиями. Так, в 2018-2019 годы предлагается подготовить рекомендации по введению ограничений оптовой и розничной торговли табачными изделиями, направленные на сокращение точек продаж табачных изделий (запрет на торговлю в нестационарных торговых объектах).

СПОРНЫЕ МЕРЫ

Стоит отметить, что ряд мер, которые представлены в плане совместных действий стран СНГ по предупреждению влияния табака на здоровье, дублируют меры, предложенные Минздравом РФ в проекте антитабачной концепции до 2022 года и дальнейшую перспективу. Это касается, к примеру, предложения о введении "простой упаковки" сигарет.

Проект антитабачной концепции сейчас обсуждается в правительстве РФ, однако пока ведомства к единому мнению по документу не пришли. К примеру, летом прошлого года российские министерства направляли отзывы по одному из вариантов проекта. Тогда документ не получил поддержки у экономического блока правительства, претензии к антитабачной концепции были и у ФАС.

Противоречия возникли по целому ряду вопросов. Например, Минздрав выступал за приравнивание электронных сигарет к обычным, тогда как Минпромторг РФ предложил ввести отдельное регулирование для рынка электронных сигарет.

Кроме того, Минпромторг в начале февраля представил несколько законопроектов для введения в РФ регулирования рынка никотиносодержащей продукции и устройств для альтернативного курения (электронные сигареты с никотином, вейпы, системы нагревания табака). Среди проектов - общий закон о регулировании оборота такой продукции, поправки в закон о рекламе и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).