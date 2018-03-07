США примут решение по импортным пошлинам в ближайшие дни – Белый дом

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ВАШИНГТОН, 7 мар /ПРАЙМ/. Администрация США примет решение о введении импортных пошлина на сталь и алюминий в ближайшие дни, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Она (Сандерс) сказала, что время принятия решения по тарифам (пошлинам – ред.) будет в конце этой недели или в начале следующей", - сообщает корреспондент пула Белого дома, слова которого приводит пресс-служба администрации США.

Как отмечает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме, президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем подписании соответствующих документов. По информации одного из чиновников, они могут быть подписаны уже в четверг.

Ранее президент США Дональд Трампа заявил о намерении ввести импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы самого президента. Евросоюз уже пригрозил ввести ответные на меры на ряд американских товаров. Трамп на это заявил, что для США будет легко выиграть торговую войну и что "торговые войны это иногда хорошо".