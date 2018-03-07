Большую часть доходов белорусы в 2017 г тратили на питание - статистика

МИНСК, 7 мар /ПРАЙМ/. Белорусы в 2017 году тратили на питание более 40% потребительских расходов, сообщили в среду в национальном статистическом комитете Белоруссии.

"В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,7%, на покупку непродовольственных товаров - 31,8%, на оплату услуг - 24,5%", - говорится в отчете, который опубликован на сайте ведомства.

Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в Белоруссии в прошлом году составили 1043,5 белорусских рублей (около 520 долларов) в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа - 1115,2 белорусских рубля (около 558 долларов) в месяц, в сельских населенных пунктах - 855,1 белорусских рубля (около 427 долларов) в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 980,7 белорусских рублей (немногим более 490 долларов) в месяц, из которых 756,2 белорусских рубля (77,1%) приходится на потребительские расходы (378 долларов).