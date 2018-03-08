Экономические связи с Россией обсудят на бизнес-форуме в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар /ПРАЙМ/. Развитие отношений с Россией и чистые технологии, а также темы экспорта, инноваций и международной торговли обсудят на втором российско-финском бизнес-форуме TID, сообщают организаторы. Мероприятие пройдет 8-10 марта в финском городе Порвоо.

"Спикерами станут посол России в Финляндии Павел Кузнецов, советник президента фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен, управляющий дата-центром "Яндекса" YNDX в Финляндии Ари Курви, профессор Пекка Сутела (Технологический университет Лаппеенранты), управляющий директор компании Ensto Ари Виртанен, известный банковский эксперт Илкка Салонен", — говорится в сообщении.

Бизнес-форум проводится при поддержке МИД Финляндии, Центральной торговой палаты Финляндии, Агентства развития и поддержки инноваций Tekes, Агентства кредитования инноваций Finnvera и муниципалитетов Южной и Восточной Финляндии.