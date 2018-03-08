Товарооборот между РФ и Китаем в 2018 году вырос на 36,8% - таможня КНР

ПЕКИН, 8 мар /ПРАЙМ/. Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца 2018 года вырос на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Общий объем двусторонней торговли по итогам двух месяцев составил 15,76 миллиарда долларов США. Китайский экспорт за отчетный период в Россию вырос на 40% и составил 7,48 миллиарда долларов, а импорт из России - на 34,1% до 8,29 миллиарда долларов.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом и составил 84 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8% - до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России - на 27,7%, до 41,2 миллиарда долларов.