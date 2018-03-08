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Почти 120 горнорабочих эвакуируют из шахты в Воркуте из-за задымления в штреке


МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Около 120 горнорабочих эвакуируют на поверхность из шахты "Комсомольская" в Воркуте из-за задымления в штреке, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"После задымления в неэксплуатируемом штреке на глубине 705 метров выводятся на поверхность 118 горнорабочих", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место ЧП уже прибыли пять отделений горноспасателей. Обстоятельства задымления выясняются. Шахта принадлежит ОАО "Воркутауголь".

В региональном главке МЧС подтвердили информацию о задымлении. "В 10.20 8 марта 2018 года в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по республике Коми от дежурного по ВГСЧ поступило сообщение о задымлении на шахте "Комсомольская" МОГО "Воркута". По информации руководства объекта, дежурная смена поднимается на поверхность", – говорится в сообщении на сайте.

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