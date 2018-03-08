FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Воркутауголь": Жизни и здоровью людей на шахте в Воркуте ничего не угрожает


С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар - ПРАЙМ. Жизни и здоровью людей на шахте "Комсомольская" в Воркуте, где произошло задымление, ничего не угрожает, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе АО "Воркутауголь".

"Датчики зафиксировали изменение аэрогазовой обстановки в шахте. Задымление идет из-за перемычек изолированных выработок, эксплуатируемых ранее. На шахту вызвали наряд ВГСЧ. Сегодня у нас работы по добыче и проходке не ведутся. Ремонтная смена - 118 человек - выводится на поверхность. Часть уже вышла. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - сказала представитель компании.

Согласно сообщению, размещенному на сайте компании, в данный момент сотрудники МЧС обследуют горные выработки. Газовая обстановка, в том числе на аварийном участке, в норме. Электроснабжение и вентиляция работают в штатном режиме.

"Работа предприятия возобновится после выдачи положительного заключения специалистов МЧС", - добавляется в сообщении.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ