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Лавров обсудил в Зимбабве сотрудничество в добыче платины и алмазов


ХАРАРЕ, 8 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с зимбабвийским коллегой Симбараше Мумбенгегви обсудил сотрудничество в добыче полезных ископаемых и других сферах.

"Особое внимание мы сегодня уделили реализации проекта освоения платинового месторождения "Дарвендейл" - одного из крупнейших в мире, на котором работает совместное предприятие России и Зимбабве. У нас также состоялся неплохой разговор о перспективах сотрудничества в алмазной отрасли", - рассказал Лавров на брифинге в Хараре о своих переговорах в Зимбабве.

"Мы проинформировали наших друзей о заинтересованности многих российских компаний установить партнерские связи со своими коллегами в Зимбабве - это "КамАЗ" KMAZ, "Ростсельмаш", "Уралхим", "Росгеология" и другие", - добавил он.

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