Uniper о суде с "Газпромом": арбитражный спор по контрактам является обычной практикой

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Германский энергетический концерн Uniper рассматривает арбитражный спор по газовым контрактам с российским "Газпромом" как обычную практику переговоров, сообщил глава компании Uniper Клаус Шефер (Klaus Schafer) в четверг во время телеконференции, посвященной финансовым итогам компании за 2017 год.

"В арбитраж могут подать обе стороны (сделки - ред.), это нормальная практика, так что "Газпром" GAZP пользуется своим правом", - цитирует агентство Блумберг Шефера.

Шефер уточнил, что нынешний спор не такой, как прошлый, и что он связан с корректировкой контрактных цен на фоне изменения рыночных цен.

В середине февраля "Газпром экспорт" подал в арбитраж иск к Uniper по пересмотру цен на газ по контрактам на поставку газа от российской компании, начиная с 1 февраля 2018 года.

"Газпром" и Uniper (ранее E.ON) в 2014 году судились в арбитраже по ценам на поставку газа. Тогда иск к "Газпрому" подала E.ON Global Commodities SE. В марте 2015 года европейская компания подала новую жалобу, касающуюся недостаточных поставок газа с сентября 2014 года по март 2015 года. В 2016 году "Газпром" и Uniper подписали договоренность по корректировке цен по долгосрочным контрактам на поставку природного газа, а также согласовали прекращение арбитражного разбирательства.