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Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 231 тыс - выше прогноза


МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 марта, выросло на 21 тысячу с показателя предыдущей недели и составило 231 тысячу, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста числа заявок на 10 тысяч, до 220 тысяч заявок.

Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 3 марта, выросло на 2 тысячи с показателя прошлой недели - до 222,5 тысячи. 

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 февраля, снизилось на 64 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,87 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,934 миллиона человек с 1,931 миллиона. 

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели. 

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