Трамп намерен проявить гибкость в вопросе торговых пошлин с ЕС

ВАШИНГТОН, 8 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намекнул, что может ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий уже в четверг. При этом он сообщил лишь о проведении некоей "встречи" по пошлинам, а не церемонии подписания распоряжения, и добавил, что намерен продемонстрировать "большую гибкость" в вопросе пошлин.

"Жду встречи сегодня днем в 3.30 в Белом доме. Мы должны защитить и отстроить нашу индустрию стали и алюминия, и в то же время показать большую гибкость и сотрудничество с теми, кто для нас настоящий друг и обращаются с нами по-честному как в торговых, так и в военных вопросах", - написал Трамп в Twitter.

Церемония подписания распоряжения о ввозных пошлинах на сталь и алюминий не значится в расписании Белого дома на четверг, несмотря на множество утечек в американских СМИ о том, что это произойдет именно в этот день. В то же время агентство Рейтер ранее сообщало, что Трамп намеревается поставить подпись под распоряжением о ввозных пошлинах в 15.30 по местному времени.

Как обычно, Белый дом оставляет за собой право менять и дополнять расписание на день.

Трамп на прошлой неделе сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Белый дом подтвердил, что пошлины планируется ввести до пятницы, 9 марта.

Пошлины, по словам американского президента, будут действовать в течение длительного времени. Восстановление производства и экономический протекционизм были главными обещаниями Трампа в предвыборную кампанию.

Планы администрации вызвали "крайнюю обеспокоенность" правительства КНР. Китай контролирует около половины мирового производства стали и алюминия. Канада и Мексика, которые ведут с США трудные торговые переговоры, назвали новые пошлины неприемлемыми. Евросоюз уже представил детальный список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины, и не исключил расширения этого списка.