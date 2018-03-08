Дискуссии о выделении Киеву транша продлятся еще в "ближайшие недели" - МВФ

ВАШИНГТОН, 8 мар /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Дискуссии Международного валютного фонда (МВФ) с украинскими властями будут продолжаться в ближайшие недели, даты нового совета директоров или обзора по выделению транша пока не назначены, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель фонда Джерри Райс.

"Наши дискуссии продолжаются... И дискуссии будут продолжаться в ближайшие недели. Но даты нового обзора и, тем более, совета директоров у меня пока нет", - сказал он.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.