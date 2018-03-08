Ереван и Тегеран планируют создать экспортно-импортную компанию – премьер Армении

ЕРЕВАН, 8 мар /ПРАЙМ/. Армения и Иран планируют создать совместную экспортно-импортную компанию для активизации товарооборота, заявил глава армянского правительства Карен Карапетян на совещании в приграничной с Ираном Сюникской области страны.

"Без учета энергетики мы экспортируем в Иран товары всего лишь на 25 миллионов долларов, при том что объем иранского импорта составляет 41,5 миллиарда долларов. Мы договорились создать экспортно-импортную компанию и работать над расширением товарооборота", - приводит слова премьера правительственная пресс-служба.

Карапетян заявил, что одной из особенностей Сюникской области является именно то, что она граничит с этим рынком. В этой связи он отметил потенциал развития овцеводства в области, говорится в сообщении.

Ранее министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян заявил на заседании армяно-иранской межправкомиссии, что товарооборот между двумя странами в 2017 году достиг 263 миллионов долларов вместо 239 миллионов в 2016 году.