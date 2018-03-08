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Энергетики США считают, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи продлят после 2018 года


Мировая экономика

ХЬЮСТОН, 8 мар /ПРАЙМ/. Соглашение между ОПЕК и странами вне организации (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти, скорее всего, продолжит действовать после 2018 года, заявил РИА Новости исполнительный директор энергетической ассоциации США Барри Уортингтон.

"Я не знаю, насколько в этом есть необходимость, но я считаю, что соглашение стран ОПЕК и России продолжится", - заявил Уортингтон на полях энергетического форума CERAWeek в Хьюстоне.

Он добавил, что американские производители получают выгоду от этой сделки, так как в США власти не могут централизованно ограничить добычу частных нефтяных компаний, как это происходит в других странах.

"Когда у вас есть условия, в которых растет спрос, мы в США смогли увеличить производство, чтобы удовлетворить этот спрос. Поэтому наши производители некоторым образом извлекают выгоду из этого соглашения между Россией и ОПЕК", - заявил Уортингтон, отметив, что позднее мировой рынок нефти придет к балансу вне зависимости от продления или прекращения действия сделки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку - до конца 2018 года.

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