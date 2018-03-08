Энергетическая ассоциация США ожидает четырехкратного увеличения экспорта СПГ за пять лет

ХЬЮСТОН, 8 мар /ПРАЙМ/. Исполнительный директор американской энергетической ассоциации Барри Уортингтон заявил, что в ближайшие пять лет ожидается четырехкратное увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, за это же время в стране быть может построено еще шесть экспортных терминалов.

"Объем (экспорта) продолжит расти… Возможно, в следующие пять лет мы станем свидетелями значительного наращивания объемов, наш экспорт СПГ увеличится в четыре раза", - сказал он на полях ежегодной международной конференции по энергетике CERAWee, которая проходит с 5 по 9 марта в Хьюстоне.

Глава энергетической ассоциации США отметил, что сейчас в стране открыты два терминала экспорта СПГ и в ближайшие пять лет могут заработать еще пять или шесть терминалов. По его словам, в ближайшее время должна начаться эксплуатация терминалов компаний Cheniere Energy и Exxon Mobil.

США продолжают наращивать присутствие на европейском рынке. В первую четверть 2017 года страна стала шестым самым крупным экспортером СПГ в страны европейского блока. По данным энергетической ассоциации США, в ближайшие пять лет США станут одним из крупнейших поставщиков СПГ в мире.