Трамп подпишет распоряжение о пошлинах на сталь и алюминий в четверг - Белый дом

ВАШИНГТОН, 8 мар /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подпишет распоряжение о ввозных пошлинах на сталь и алюминий уже в четверг, сообщил Белый дом.

Церемония подписания намечена на 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 мск).

Трамп на прошлой неделе сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Это вызвало негативную реакцию ЕС, КНР и многих других стран.

Ряд экспертов и политиков предупредили о возможности "торговой войны" с постоянным повышением ввозных пошлин рядом стран. Трамп в ответ на это заявил, что торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть.