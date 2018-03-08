Россия могла недосчитаться контрактов на $4 млрд из-за закона о санкциях - госдеп

ВАШИНГТОН, 8 мар /ПРАЙМ/. Госдепартамент США повысил свои оценки потерь России от американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

По словам официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт, убытки России могли составить до 4 миллиардов долларов, тогда как ранее она говорила о 3 миллиардах.

"Было определенное количество сделок, объемом между 3 и 4 миллиардами долларов, которые должны были быть совершены, но не состоялись. Эти сделки были отменены, потому что страны и компании поняли, что потеряют деньги, будут включены в списки санкций по CAATSA", - сказала Науэрт.

"Немало официальных лиц США работают над этим по всему миру. Нельзя исключать санкций в будущем. Если мы этого не сделали в первый день, это не значит, что этого не произойдет в будущем", - сказала представитель госдепа.

"Мы продолжаем очень серьезно это рассматривать, много разговариваем с правительствами-партнерами по всему миру, чтобы объяснить этот закон и то, каким образом страны и корпорации могут его нарушить", - заключила она.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ "недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией" и попыткой вытеснения России с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.