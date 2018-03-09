Потребительская инфляция в Китае в феврале составила 2,9% в годовом выражении - статбюро

ПЕКИН, 9 мар /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос в феврале на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, значительно ускорившись с предыдущего месяца, свидетельствуют данные государственного статистического бюро.

Показатель февраля не совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали рост инфляции до 2,5% с 1,5% в январе. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в феврале замедлился до 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года против 4,3% в предыдущем месяце, оказавшим самым низким показателем за 15 месяцев.

По данным статбюро, в феврале инфляция в городах в годовом выражении выросла на 3,0%, в сельской местности — на 2,7%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 4,4%, на непродовольственные - на 2,5%. Цены на потребительские товары также выросли на 2,5%, на услуги — на 3,6%.

Инфляция в Китае по итогам 2017 года составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%, при этом индекс цен производителей впервые за пять лет продемонстрировал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с с 2016 годом, когда показатель упал на 2,4%.

Правительство Китая в понедельник сделало прогноз по инфляции на 2018 год, который остался на уровне 3%.