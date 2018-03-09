Qatar Airways понесет большие убытки из-за кризиса вокруг Катара - директор авиакомпании

ДУБАЙ, 9 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания Qatar Airways понесет большие убытки в этом году из-за политического кризиса вокруг Катара, ввиду которого компания изменила или отменила ряд рейсов, заявил исполнительный директор Акбар аль-Бакер.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне минувшего года разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Они запретили самолетам катарской авиакомпании пересекать воздушное пространство своих стран и совершать туда полеты.

"Мы объявим об очень больших потерях в этом финансовом году, который заканчивается в этом месяце", - сказал Акбар аль-Бакер.

Ожидается, что компания сделает это заявление в апреле.

По словам исполнительного директора, авиакомпания будет искать дополнительное финансирование, если кризис продолжится.

Политический кризис привел к отмене 18 коротких маршрутов в страны региона. Более длительные маршруты с использованием широкофюзеляжных самолетов привели к увеличению расходов на топливо и времени полета.