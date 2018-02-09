Минэнерго РФ сообщает о выбросе воды и газа из скважины в ЯНАО

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Минэнерго РФ сообщило о выбросе в пятницу воды и газа с открытым фонтанированием из разведочной скважины в Ямало-Ненецком автономном округе, пострадавших в результате ЧП нет, справка опубликована на сайте ведомства.

"Девятого марта в 08.00 в Красноселькупском районе на разведочной газовой скважине №221 (ООО "Кынско-Часельское нефтегаз", дочерняя структура "РН-Газ") Новочасельского нефтегазоконденсатного месторождения произошло газоводопроявление с открытым фонтанированием (до 2 метров) без возгорания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, последствия и риски загрязнения окружающей среды также не обнаружены. Согласно данным, сейчас скважина обесточена, а весь персонал эвакуирован.

"РН-Газ" объединяет газовые активы "Роснефти" ROSN. На сайте компании сообщается, что Харампурское месторождение и Кынско-Часельская группа обладают общими запасами газа порядка 1,2 триллиона кубометров и по мере их ввода в разработку обеспечат значительный прирост добычи.