ЕК считает диалог, а не торговые меры приоритетом разрешения ситуации с США по пошлинам

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия считает диалог с США приоритетным путем разрешения ситуации с торговыми мерами этой страны в отношении импорта стали и алюминия из ЕС, заявил вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен на пресс-конференции в пятницу.

"Мы готовим свои (ответные - ред.) меры, чтобы они были готовы к применению при необходимости. Однако, конечно, основная опция – быть в диалоге с США и решить проблему до ее возникновения", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем говорила, что Еврокомиссия в 7 марта уже обсудила предварительный список промышленной и сельскохозяйственной продукции из США, которая может быть обложена ответными пошлинами, включая сталь, виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан Еврокомиссией в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения, сообщила еврокомиссар.