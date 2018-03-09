ЕК соберет комментарии в ЕС по возможности торговых мер в отношении ряда товаров из США

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия соберет комментарии заинтересованных сторон в ЕС по возможности введения торговых мер в отношении тех или иных товаров из США из-за введения страной пошлин на импорт стали и алюминия из государств союза, сообщил журналистам источник в институтах ЕС, знакомый с вопросом.

"Возможно, на следующей неделе будет обнародован список (товаров США, которые могут попасть под торговые меры ЕС - ред.), чтобы заинтересованные стороны могли дать свои комментарии о (возможном) влиянии (на экономику ЕС) мер, предложенных Еврокомиссией", - сказал собеседник агентства.

Еврокомиссия затем должна будет оценить комментарии и сформировать окончательный список товаров из США, которые могут попасть под торговые меры, и после представить его на рассмотрение странам Евросоюза.

По словам источника, консультации с заинтересованными сторонами не должны продлиться долго, однако их длительность еще предстоит определить.

Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем говорила, что Еврокомиссия в 7 марта уже обсудила предварительный список промышленной и сельскохозяйственной продукции из США, которая может быть обложена ответными пошлинами, включая сталь, виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан Еврокомиссией в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения, сообщила еврокомиссар.