Прибыль госпредприятий Китая в январе-феврале увеличилась до $32,6 млрд

ПЕКИН, 10 мар - ПРАЙМ. Государственные предприятия Китая за первые два месяца 2018 года продемонстрировали значительный рост доходов, их общая прибыль за январь и февраль составила 206,6 миллиарда юаней (32,6 миллиарда долларов), сообщил на пресс-конференции в субботу глава комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC) Сяо Яцин.

По его словам, по сравнению с показателями этого же периода прошлого года прибыль госпредприятий выросла на 22,6%.

Он также отметил, что доходы госпредприятий за первые два месяца этого года выросли до 4,1 триллиона юаней (647,6 миллиарда долларов), что на 10,9% больше в сравнении с данными прошлого года.