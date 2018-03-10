Ryanair выпустит билеты с предупреждением о вероятных последствиях Brexit

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Ryanair станет выпускать билеты с оговоркой о Brexit на случай возможных осложнений, передает РБК.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на директора компании по маркетингу Кенни Джейкобс, такие билеты поступят в продажу в сентябре 2018 года.

"Все говорят, что все будет в порядке, когда мы приблизимся к апрелю 2019 года (во время предполагаемого выхода Великобритании из ЕС). Я не думаю, что это можно считать само собой разумеющимся", — сказал директор. При этом Джейкобс отметил, что Ryanair не ожидает отмены рейсов в следующем году.

В конце января, по данным издания, премьер Великобритании Тереза Мэй предложила сохранить членство Великобритании в EASA — Европейском агентстве по безопасности полетов. Но, по словам Джейкобса, такое решение лишь "первый шаг в нужном направлении", так как вопросы принадлежности авиакомпаний и лицензий на полеты в Евросоюзе остаются открытыми.

Правительство Великобритании приняло решение о выходе из Евросоюза по итогам референдума, проведенного в июне 2016 года. Страна должна покинуть объединение до 29 марта 2019 года. Лондон не останется членом единого европейского рынка, а также Таможенного союза.