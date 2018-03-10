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Путин: Москва готова подписать договор о кибербезопасности с Вашингтоном


МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Россия готова подписать договор о кибербезопасности с США, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

"Мы вам предлагаем официальные переговоры, вы отказываетесь. И что вы хотите? Чтобы мы по щелчку из Конгресса начали здесь бегать и какие‑то расследования проводить? Давайте сядем, подпишем договор в области работы в киберпространстве и будем его исполнять. А как вы хотите? Иначе в международных делах не делаются дела", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента о якобы вмешательстве в выборы в США.

"Мы готовы выйти на подписание соответствующего соглашения с Соединёнными Штатами. Вы отказываетесь до сих пор. Давайте сядем за стол переговоров, выберем то, что мы считаем важным, подпишем этот документ и будем его соблюдать с обеих сторон и соответствующим образом верифицировать и проверять", — добавил Путин.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.

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Кибербезопасность

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