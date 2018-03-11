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Илон Маск опубликовал новое видео ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla на борту


  • #Илон Маск опубликовал видео с Tesla на орбите Земли

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Глава американской компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter новое видео запуска Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster, состоявшегося в начале февраля.

"Почему Falcon Heavy и Starman (манекен, сидящий за рулем автомобиля)? Жизнь не может быть просто решением одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы радостно просыпаетесь утром и становитесь частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас", — написал Маск в своем Twitter.
Как сообщило издание The Verge, видео было создано другом Маска режиссером Джонатаном Ноланом. "Это не трейлер фильма. Это не трейлер для телешоу. Мы надеемся, что это будет трейлер для одной части следующей главы человеческой истории", — заявил Нолан, впервые продемонстрировав зрителям свой видеоролик на ежегодном фестивале South by Southwest.
Видеоролик включает в себя новые кадры, которые еще не видела публика. На них изображена подготовка к запуску, реакция и ликование зрителей, запуск ракеты в космос и видеокадры летящего в космосе автомобиля Tesla Roadster с манекеном за рулем. Кроме того, в видео показан момент крушения центрального ускорителя первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, который не смог приземлиться на плавучую платформу, рухнул в воды Атлантического океана на скорости более 480 километров в час и разбился.
Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся в начале февраля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Боковые блоки ракеты вернулись на Землю в скором времени после старта, а центральный разбился при посадке. При этом нагрузка первого запуска — спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем — вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке компании SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите: сначала пролетит орбиту Марса, а затем дальше к поясу астероидов.

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