Продажи автомобилей премиум-сегмента в феврале упали на 4%

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. В феврале в России было реализовано 10,2 тыс. новых легковых автомобилей премиум-сегмента, что на 3,9% ниже результатов аналогичного периода 2017 года. Таковы данные исследования аналитического агентства "Автостат".

При этом рост всего рынка автомобилей в последнем месяце зимы составил 25%.

Отметим, что лидером продаж в люксовом сегменте остается продукция компании Mercedes (2,8 тыс. легковых автомобилей, больше на 7,5%, чем в феврале 2017 года).

"Серебро" досталось BMW (2,7 тыс. машин, рост на 12%). На третьем месте - Lexus (1,3 тыс. автомобилей, снижение на 27%).

Кроме того, отметку в 1 тыс. реализованных машин удалось преодолеть и Audi (1,2 тыс. штук, минус 11%).