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Российско-белорусские вопросы по продовольствию нужно решать консультациями - посол РФ


МИНСК, 11 мар /ПРАЙМ/. Вопросы, которые возникают между Москвой и Минском по поставкам продовольствия, нужно "погашать" путем совместных консультаций, заявил посол РФ в Белоруссии Александр Суриков.

Россельхознадзор с 26 февраля планировал ввести временные ограничения на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции. Запрет не касается молока в потребительской упаковке.

Белорусская делегация во главе с вице-премьером страны Михаилом Русым провела переговоры в Москве об урегулировании вопросов с поставками в РФ ряда видов молочной продукции, произведенной в Белоруссии. По их итогам Россельхознадзор отложил введение запрета сначала на 6 марта, позже - на 15 марта.

"Бывают перегибы, я честно скажу. Чем они диктуются, тоже иногда понятным становится. Но вот эти искорки, наша задача - чтобы они не выплескивались в костерки, не разгорались в политические всякие… рассуждения, а вовремя были погашены совместными консультациями российских и белорусских служб и нахождением общего консенсуса в решении того или иного вопроса по качеству продукции", - сказал Суриков в интервью телеканалу ОНТ, которое было показано в воскресенье.

По словам посла, в этом случае важно не допустить нанесение ущерба здоровью граждан двух стран. "Это главная задача, чтобы продукция поступала качественная (на рынки обеих стран - ред.)", - добавил Суриков.

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