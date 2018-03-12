FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Британский премьер фактически обвинила РФ в отравлении шпиона Скрипаля


  • #Глава МВД Великобритании Тереза Мэй
    © flickr.com, DFID - UK Department for International Development

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй фактически обвинила РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В этой связи, выступая в понедельник в парламенте, она заявила, что Великобритания в связи с делом об отравлении работавшего на Великобританию Скрипаля готова принять «гораздо более серьезные» меры в отношении России, чем принимались раньше, заявила.

Напомнив о высылке дипломатов, приостановке сотрудничества спецслужб и других мерах, введенных Британией в связи с делом об отравлении экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, Мэй сказала: «Великобритания готова принять гораздо более серьезные меры в отношении России».

Она пообещала в ближайшее время вернуться в парламент и рассказать о принимаемых мерах.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ