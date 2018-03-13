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Скоростной поезд "Ласточка" отправится в первый рейс из Москвы в Иваново


БРЯНСК, 13 мар /ПРАЙМ/. Скоростной поезд "Ласточка", который свяжет Москву и Иваново, отправится в первый рейс из столицы во вторник, сообщили в РЖД.

"Тринадцатого марта в 07.07 мск из Москвы в Иваново отправится в первый рейс скоростной электропоезд "Ласточка" серии ЭС2ГП ("Премиум"). Время в пути по сравнению с поездом дальнего следования будет сокращено почти вдвое: с 7 часов 15 минут до 3 часов 41 минуты", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии запуска примут участие генеральный директор РЖД Олег Белозеров и врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Идея запустить между Иваново и Москвой "Ласточку" появилась в октябре минувшего года во время встречи Воскресенского и руководства РЖД. После этого была проведена серьезная работа по обеспечению движения "Ласточки" как по электрифицированным, так и по неэлектрифицированным участкам пути.

Отмечается, что поезда "Ласточка" будут курсировать ежедневно, делая по два рейса во встречном направлении, отправляясь в утренние и вечерние часы из Москвы и Иваново.

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