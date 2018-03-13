Трамп заблокировал слияние Broadcom и Qualcomm

ВАШИНГТОН, 13 мар /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заблокировал покупку американской корпорации Qualcomm сингапурским производителем полупроводников Broadcom, говорится в исполнительном указе главы государства.

"Предполагаемая покупка Qualcomm данным приобретателем запрещается", - говорится в указе Трампа.

Президент США сослался на существование фактов, доказывающих, что Broadcom может по совершении сделки "предпринять действия, которые угрожают национальной безопасности США".

Кроме того, будут заблокированы и все подобные сделки в будущем, говорится в указе.