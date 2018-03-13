FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

T'way Air в апреле откроет рейс из Владивостока в южнокорейский Тэгу


ВЛАДИВОСТОК, 13 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпании T'way Air в апреле этого года открывает новый рейс между Владивостоком и южнокорейским Тэгу, сообщает администрация Приморья.

Тэгу - четвертый по величине город в Южной Корее, в нем много буддистских храмов и есть парк развлечений.

"Рейс авиакомпании T'way Air по новому для аэропорта Владивосток направлению планируется с апреля текущего года с частотой три рейса в неделю на воздушных судах B-737", - говорится в сообщении.

В феврале аэропорт Владивостока обслужил 152 тысячи пассажиров, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Рост пассажиропотока на международных направлениях за месяц составил 31%. Число пассажиров на рейсах в Юго-Восточную Азию увеличилось в феврале на 40%, в Южную Корею - на 38%, в Японию - на 21%, в Китай - на 18%.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ